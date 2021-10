Roma, riparte la campagna abbonamenti: primo club in Italia (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Roma è pronta a lanciare la campagna abbonamenti 2021/22, prima società in Italia a farlo nel post Covid. A Trigoria si stanno studiando gli ultimi dettagli: l’obiettivo è partire tra questa e la prossima settimana. Un passo importante che la società avrebbe voluto compiere già in estate, ma che a causa dell’incertezza dovuta alle chiusure era stato rimandato. Adesso, con la situazione che sembra finalmente sotto controllo e la capienza massima che sta per essere aumentata rispetto all’attuale 50% (all’aperto), la Roma ha deciso di compiere il primo passo verso la tanto desiderata normalità. Finora la risposta del pubblico è stata importante e il club sta studiando la campagna abbonamenti sul 50% delle capienza, con la possibilità ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) Laè pronta a lanciare la2021/22, prima società ina farlo nel post Covid. A Trigoria si stanno studiando gli ultimi dettagli: l’obiettivo è partire tra questa e la prossima settimana. Un passo importante che la società avrebbe voluto compiere già in estate, ma che a causa dell’incertezza dovuta alle chiusure era stato rimandato. Adesso, con la situazione che sembra finalmente sotto controllo e la capienza massima che sta per essere aumentata rispetto all’attuale 50% (all’aperto), laha deciso di compiere ilpasso verso la tanto desiderata normalità. Finora la risposta del pubblico è stata importante e ilsta studiando lasul 50% delle capienza, con la possibilità ...

sportli26181512 : Pellegrini, dopo la firma in giallorosso riecco l'azzurro: obiettivo Mondiale: Pellegrini, dopo la firma in giallor… - BarbaraBorelli2 : @rio_vela Vero e stavolta si riparte con juve Roma quindi una partitaccia - PagineRomaniste : 57'- Riparte Di Francesco dopo un flipper in area, Mancini taglia la strada e lo trattiene. Fallo e giallo per il d… - siamo_la_Roma : ?? Si riparte all'Olimpico! #RomaEmpoli 1-0 #ASRoma - pisskinklov3r : E ora si riparte per Roma, domani si procederà alla yassificazione di San Lorenzo da parte mia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riparte 'Matrimonio a prima vista' riparte su Real Time ... la magia dell'incontro tra sconosciuti, circondati dal calore di pochi intimi, avverrà in un antico convento nel cuore di Roma (Hotel Donna Camilla Savelli), in una delle più celebri e scenografiche ...

Riparte #1euroafamiglia: aiuto economico, orientamento e supporto ROMA - Torna "1 euro a famiglia", la campagna di raccolta di micro - donazioni, promossa dal Forum delle associazioni familiari, per aiutare le famiglie che in questo periodo stanno avendo problemi a ...

La Roma riparte senza esagerare Retesport Festa dei Nonni. Anziani in piazza a Roma la celebrano con un flash mob È giunta al culmine sabato 2 ottobre, giorno ufficiale della Festa dei Nonni, la campagna organizzata anche quest’anno per l’occasione da Senior Italia FederAnziani, con il consueto Girotondo dei Nonn ...

“Matrimonio a prima vista” riparte su Real Time Il life coach Andrea Favaretto si aggiunge ai due esperti storici del programma, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi ...

