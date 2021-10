Roma | Raggi | Io l' unica a tenere testa alla destra e alla sinistra

Advertising

you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 #Roma GUALTIERI (CSX) 26-30% MICHETTI (CDX) 24-28% CALENDA (CIV) 18-22… - fattoquotidiano : Incendio Ponte di Ferro, Raggi: “Aspettiamo l’esito delle indagini. Io non mollo, amo Roma” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2021 | Exit poll ROMA - Michetti 27-31%; Gualtieri 26,5- 30,5%; Calenda 16,5-20,5%; Raggi 16,5- 20,5%. Fon… - luipanfilibreda : @lorepregliasco la Raggi, x la sua sciagurata gestione di #roma - ZanRoby : RT @fratotolo2: 'Ave #Raggi, cinghiali te salutant' #elezioniroma2021 #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Raggi

Insomma una chiusura della sua parabola a sindaco di, per la, per certo non felice. Già, perché è fuori: i dati lo confermano, il M5s non raggiunge il secondo turno. Laha puntato ...Al momento asono l'unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il M5S e le mie liste civiche'. Così il sindaco uscente della Capitale, Virginia, ...Carlo Calenda potrebbe diventare l'ago della bilancia in vista del ballottaggio, dal centrodestra i primi corteggiamenti: "È stato votato anche da elettori del centrodestra, quei voti torneranno a noi ...(Teleborsa) - Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Bologna, Napoli e Milano mentre si va al ballottaggio a Roma e Trieste – dove è avanti il candidato della coalizione di centrodestra – e a Tor ...