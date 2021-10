Roma: Gualtieri, 'sindaco uscente candidato di peso, c'erano 4 candidature forti' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Enrico Michetti e Carlo Calenda "sono due candidati forti. Ed il sindaco uscente un candidato di peso. Si sapeva che c'erano quattro candidature forti. Per questo siamo contenti di essere andati al ballottaggio". Lo dice il candidato sindaco a Roma Roberto Gualtieri dal comitato elettorale di via del Portonaccio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Enrico Michetti e Carlo Calenda "sono due candidati. Ed ilundi. Si sapeva che c'quattro. Per questo siamo contenti di essere andati al ballottaggio". Lo dice ilRobertodal comitato elettorale di via del Portonaccio.

