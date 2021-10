Roma: Gualtieri, 'siamo al ballottaggio, ora impegno per governo città all'altezza' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "siamo molto soddisfatti perché siamo al ballottaggio. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte le Romane e i Romani per dare a Roma un governo all'altezza di una grande capitale europea". Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto Gualtieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - "molto soddisfatti perchéal. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte lene e ini per dare aunall'di una grande capitale europea". Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto

