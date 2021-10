Roma, Gualtieri pronto per ballottaggio: 'Forze migliori per una stagione di rinascita' (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'intervista al candidato della coalizione del centrosinistra che andrà al ballotaggio con Enrico Michetti per la poltrona di sindaco di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'intervista al candidato della coalizione del centrosinistra che andrà al ballotaggio con Enrico Michetti per la poltrona di sindaco di ...

Advertising

you_trend : A #Roma intention poll, exit poll e instant poll (valori medi di forchetta per tutti gli istituti) indicano tutti u… - VittorioSgarbi : #roma Inquietanti le false liste che hanno preparato candidati come la Raggi o Gualtieri: “Donne per Roma'”, “Solda… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (433 sezioni scrutinate su 2.603) Michetti (CDX) 31,2% Gualtieri (CSX) 26,8% Raggi (M5… - JDeMolay : Quindi più di 4 romani su 10 non votano. Di quelli che votano, quasi 3 su 10 votano per #Gualtieri e quindi per il… - risan070 : RT @MilanoFinanza: A Roma la sfida è tra Michetti e Gualtieri -