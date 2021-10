Roma, Abraham convocato da Southgate. L’attaccante torna in Nazionale dopo quasi 1 anno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tammy Abraham è tornato di nuovo a “vestire” la maglia dell’Inghilterra. O quantomeno, è arrivata la convocazione di Southagate. dopo le grandi prestazioni con la maglia della Roma, Abraham è infatti stato convocato in extremis per le gare di qualificazione mondiale contro Andorra e Ungheria. L’attaccante della Roma torna quindi a vestire la maglia dei “Three Lions” dopo quasi un anno. La sua ultima convocazione risaliva infatti a novembre 2022. Secondo The Athletic, questa convocazione arriva come “premio” per l’ottimo avvio e non come sostituzione di qualche altro compagno. Back in the @England squad… Congratulations, @tammyAbraham! pic.twitter.com/gO7Ah2mbYw — AS ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tammyto di nuovo a “vestire” la maglia dell’Inghilterra. O quantomeno, è arrivata la convocazione di Southagate.le grandi prestazioni con la maglia dellaè infatti statoin extremis per le gare di qualificazione mondiale contro Andorra e Ungheria.dellaquindi a vestire la maglia dei “Three Lions”un. La sua ultima convocazione risaliva infatti a novembre 2022. Secondo The Athletic, questa convocazione arriva come “premio” per l’ottimo avvio e non come sostituzione di qualche altro compagno. Back in the @England squad… Congratulations, @tammy! pic.twitter.com/gO7Ah2mbYw — AS ...

