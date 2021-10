Rocky e Ivan Drago di nuovo assieme 36 anni dopo: li riconoscete? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Rocky e Ivan Drago compaiono di nuovo insieme e fanno impazzire il web. Sylvester Stallone e Dolph Lundgren hanno scattato una foto dove si mostrano ovviamente invecchiati rispetto al periodo di Rocky IV, ma al tempo stesso molto sereni e felici nell’essersi ritrovati dopo tutti questi anni. LEGGI ANCHE => Morgan e Asia Argento di nuovo insieme? L’ipotesi fra indiscrezioni “hot” su Stallone e Sgarbi Come sanno bene i fan della saga di Rocky, Dolph Lundgren ha interpretato Ivan Drago nel celebre film, arcinemico del personaggio interpretato da Stallone. Proprio per ricordare i vecchi tempi, il 75enne Sylvester e il 63enne Dolph hanno deciso di farsi immortalare anche in pose da ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 ottobre 2021)compaiono diinsieme e fanno impazzire il web. Sylvester Stallone e Dolph Lundgren hanno scattato una foto dove si mostrano ovviamente invecchiati rispetto al periodo diIV, ma al tempo stesso molto sereni e felici nell’essersi ritrovatitutti questi. LEGGI ANCHE => Morgan e Asia Argento diinsieme? L’ipotesi fra indiscrezioni “hot” su Stallone e Sgarbi Come sanno bene i fan della saga di, Dolph Lundgren ha interpretatonel celebre film, arcinemico del personaggio interpretato da Stallone. Proprio per ricordare i vecchi tempi, il 75enne Sylvester e il 63enne Dolph hanno deciso di farsi immortalare anche in pose da ...

aridatececonte : @ItaliaViva @matteorenzi Certo, avete salvato anche Rocky da Ivan Drago. ???????????????????????????? - franco_misci : RT @Corriere: «Rocky IV», i 40 minuti inediti: Stallone in ospedale per le botte (vere) di Drago e ... - NorthStar_Efp : Ogni volta che mi compare in tl qualche video di Dayane e Rocky Balboa dopo che ha preso gli schiaffi da Ivan Drago… - koala_moonlight : a me sembra ivan drago di rocky IV onestamente #taleequaleshow - Mirko79045720 : RT @Corriere: «Rocky IV», i 40 minuti inediti: Stallone in ospedale per le botte (vere) di Drago e ... -