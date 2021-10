Roberto Occhiuto | il volto del centrodestra moderato che vince

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilaggregante ente nelle regionali della Calabria con ildi, capogruppo di Forza Italia alla Camera (parlamentare azzurro alla terza legislatura). Il neogovernatore, 52 anni, ha un lungo cursus honorum iniziato nella Dc: si è fatto le ossa in consiglio comunale negli anni novanta, osteggiando la giunta socialista di Cosenza guidata da Giacomo Mancini. Poi ha proseguito fino al 2013 con passaggi nelle varie formazioni centriste (Ppi, Cdu, Ccd, Fi e Udc), fino alla stabilizzazione nella cosa berlusconiana. In questa contesa, nella quale sfidava Amalia Bruni per il centrosinistra più il Movimento 5 stelle, Luigi De Magistris (sinistra e civici) e Mario Oliverio (Identità calabrese), ha raccolto con vigore, sostenuto da Fi, Fratelli ...

Secondo le prime proiezioni, candidato del centrodestra alla presidenza della Calabria, si assesterà oltre il 50% dei voti. In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali(centrodestra) ...Alle regionali in Calabria invece il candidato di centrodestra. Urne chiuse dunque. Al via lo spoglio delle schede della consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 ...Il neogovernatore calabrese, capogruppo alla Camera di Fi, ha sbaragliato i rivali: cresciuto nella cantera della Balena Bianca, dal 2013 è un berlusconiano di stretta osservanza. Coniuga garantismo e ...Roberto Occhiuto in ampio vantaggio nelle elezioni regionali in Calabria . Il candidato del centrodestra - mentre è in corso lo spoglio ...