Roberto Gualtieri, chi è? Da ministro ad aspirante sindaco della Capitale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roberto Gualtieri è uno dei candidati a sindaco di Roma. Ma che cosa si sa sul candidato del PD a diventare inquilino del Campidoglio? Nelle giornata di ieri e di oggi si è votato in tante città italiane, chiamate a rinnovare il Consiglio Comunale e a scegliere il proprio primo cittadino. Tra queste la più Leggi su youmovies (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei candidati adi Roma. Ma che cosa si sa sul candidato del PD a diventare inquilino del Campidoglio? Nelle giornata di ieri e di oggi si è votato in tante città italiane, chiamate a rinnovare il Consiglio Comunale e a scegliere il proprio primo cittadino. Tra queste la più

Advertising

ilpost : La situazione dopo i primi #exitpoll: A #Roma il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è dato praticamente… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2021 | ROMA Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 Roberto Gualtieri (centrosinistra) 26-30%. Enrico Michetti… - you_trend : I candidati nei comuni principali che hanno speso più soldi in sponsorizzazioni su Facebook sono Catello Maresca (c… - AlvisiConci : RT @dangdaide: SI nota subito però il clamoroso successo al primo turno del PD derenzizzato con Gualtieri in confronto alla pochezza di Gia… - AlessioVallerga : @Flustra12 @cesarebrogi1 @pdnetwork @Mov5Stelle Ansa - ORE 16:47 PROIEZIONE SWG-LA7 Comunali Roma Enrico Michetti (… -