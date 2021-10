Risvegli notturni | cause e rimedi

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Con la consulenza del prof. Luigi Ferini Strambi, Responsabile del Centro di medicina del sonno dell’Ospedale San Raffaele-Turro di Milano; vediamo come si può manifestare l’insonnia, quali sono i sintomi e come si può curare. Ne soffre il 10% della popolazione. Spesso colpiscono gli over 50, ma non disdegnano nemmeno i più giovani e “attivi”. Si tratta di fastidiosi compagni che possono rovinarti la notte e che, a volte, si trasformano in una vera e propria forma di insonnia. “Lealla base deisono molteplici. Ipossono essere occasionali o protratti nel tempo: in quest’ultimo caso si parla di insonnia da mantenimento del sonno, che rappresenta il 50-60% di tutte le forme di insonnia. Quando isi manifestano frequentemente, ...