Rinnovo UFFICIALE, Arianna Caruso e Juventus Women insieme fino al 2024 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il destino di Caruso ancora tinto di bianconero Si rinnova, o meglio, si ribadisce con tono fermo ed accento carezzevole il prospero connubio tra la Juventus Women ed Arianna Caruso. A proclamare la lieta novella è stata proprio la società piemontese attraverso un comunicato UFFICIALE virtualmente affisso nella bacheca del proprio sito. A corredo della mera notizia, com’è consuetudine, il club bianconero ha espresso profonda letizia per il prosieguo del sodalizio. Inoltre, l’articolo pubblicato ritrae con dovizia di dettagli e particolare attenzione alle emozioni insite nel momento affettuosamente ritratto l’esordio in casacca zebrata della centrocampista ventunenne. Infine, vengono rievocate tutte d’un fiato le cinque stagioni orgogliosamente affrontate da Caru sotto allo ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il destino diancora tinto di bianconero Si rinnova, o meglio, si ribadisce con tono fermo ed accento carezzevole il prospero connubio tra laed. A proclamare la lieta novella è stata proprio la società piemontese attraverso un comunicatovirtualmente affisso nella bacheca del proprio sito. A corredo della mera notizia, com’è consuetudine, il club bianconero ha espresso profonda letizia per il prosieguo del sodalizio. Inoltre, l’articolo pubblicato ritrae con dovizia di dettagli e particolare attenzione alle emozioni insite nel momento affettuosamente ritratto l’esordio in casacca zebrata della centrocampista ventunenne. Infine, vengono rievocate tutte d’un fiato le cinque stagioni orgogliosamente affrontate da Caru sotto allo ...

