Rinnovo Dybala | la firma con la Juve può arrivare durante la sosta

(Di lunedì 4 ottobre 2021), la pausa per le Nazionali potrebbe essere decisiva per ladell’argentino sul prolungamento di contratto Ladelle nazionali potrebbe portare in dote una buona notizia in casa. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Paulopotrebbe ‘approfittare’ di questi giorni in cui è rimasto alla Continassa a causa dell’infortunio mscuoare patito contro la Sampdoria per mettere nero su bianco suldel contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. La Joya dirà di nuovo sì ai bianconeri? L'articolo proviene da Calcio News 24.

E tra questi c'è Paulo. RECUPERO - Uscito in lacrime dalla sfida contro la Sampdoria , la ... dall'altra può essere utile per sciogliere il nodo- La richiesta dell'ex Palermo ...C'è Insigne, c'è Belotti, c'è, c'è Handanovic insieme a Brozovic, ci sono Kessié e Romagnoli. E chissà che da questonon si possa prendere spunto anche per gli altri, sempre così ...I giorni della sosta per le Nazionali potrebbero essere decisivi per il rinnovo di Dybala con la Juve. Ultime La sosta delle nazionali potrebbe portare in dote una buona notizia in casa Juve. Secondo ...Massimiliano Allegri spera di recuperare Paulo Dybala alla ripresa delle ostilità dopo la sosta. L'attaccante argentino, uscito in lacrime dalla sfida contro la Sampdoria, ha avu ...