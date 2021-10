Ricci (Invalsi): “La pandemia ha danneggiato gli studenti che provenivano da famiglie meno agiate” (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Laddove nel tempo si erano accumulate situazioni di debolezza, disagio e difficoltà, gli effetti della pandemia sono stati più pesanti, proprio perché l'interruzione della scuola in presenza ha prodotto effetti negativi più consistenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Laddove nel tempo si erano accumulate situazioni di debolezza, disagio e difficoltà, gli effetti dellasono stati più pesanti, proprio perché l'interruzione della scuola in presenza ha prodotto effetti negativi più consistenti". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ricci Invalsi SCUOLA/ Dati Invalsi, perché ora la politica è scomparsa? Pedrizzi ha scritto un interessante articolo a commento della recente nomina di Ricci e sul ruolo dell'Invalsi ; tuttavia, a mio parere, non ha puntualizzato pienamente quanto sia essenziale l'...

Scuola, caos quarantene: il governo pensa di ridurle ... cioè Campania e Puglia, sono quelle che ne sono uscite più con le ossa rotte: 'Dagli ultimi test è emerso che più si sta in presenza e meglio è - ha commentato il presidente Invalsi, Roberto Ricci - ...

