Reggello … l’affluente dell’Arno che portò il calcio nel verde degli ulivi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Corriere Fiorentino dedica un bell’articolo alla società Rescoe ne ripercorre la sua storia … di seguito un estratto… “… nel 1909 un gruppo di appassionati decisero di fondare una polisportiva in cui si organizzarono gare di atletica, corse in bicicletta e qualche partita di, anche questo importato dall’Inghilterra. Nacque così una delle squadre ancora oggi tra le più longeve della Toscana, che prese il nome dal piccolo affluenteche attraversa il territorio, la Resco. Con i colori sociali bianco-blu le prime partite furono amichevoli con le squadre formate nello steso periodo nelle città vicine. Solamente nel secondo dopoguerra la società si iscrisse ai primi campionati regionali affrontando nella Promozione di allora squadre come il Montevarchi, l’Arezzo e la Sangiovannese. ...