Razzismo in Fiorentina-Napoli, l'AIC: «Comportamenti gravi e inaccettabili»

l'AIC tuona dopo gli insulti razzisti dopo Fiorentina-Napoli a Osimhen, Anguissa e Koulibaly: il comunicato l'AIC tuona dopo l'ennesimo caso di insulti razzisti, questa volta in Fiorentina-Napoli. «Gli insulti razzisti rivolti ad alcuni calciatori in occasione della partita Juventus-Milan le scorse settimane e ieri al termine di Fiorentina-Napoli, sono Comportamenti da ritenersi gravi e inaccettabili. Questi soggetti non sono tifosi, non sono veri appassionati di calcio e vanno individuati ed espulsi per sempre dai nostri stadi. Il calcio segue i valori dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, valori che poco hanno a che fare con questo tipo di atteggiamenti. Purtroppo non è la prima volta che ...

