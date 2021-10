Razzismo | Gravina | “Insulti a Koulibaly? Figc condanna atteggiamenti scellerati”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Glirazzisti a? Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo. Laha una netta posizione disu questi. Ora aspettiamo il Giudice Sportivo ma so che la Procura federale ha già avviato una indagine e richiesto gli atti”. Lo ha detto il presidente dellaGabriele, intervenuto a margine della presentazione del Centro Var presso l’International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone (Monza e Brianza). SportFace.

La questione, nel mondo del calcio, purtroppo continua a tenere banco. Kalidou Koulibaly , giocatore del ... De Laurentiis parlerà anche con il Presidente per sottoporre, ancora una ... E qui la cosa riguarda da vicino un pugliese: Gabriele, di Castellaneta. Presidente della federcalcio. Si gode, meritatamente, il successo agli europei. Ma ora ha un problema da non ... Razzismo, le parole e la presa di posizione di Gabriele Gravina: "Insulti a Koulibaly? Figc condanna atteggiamenti scellerati" ...