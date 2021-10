Razzismo Fiorentina-Napoli, Nardella: «Chi ha offeso gli azzurri non rappresenta la città» – FOTO (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dario Nardella, sindaco di Firenze, si è scusato con i calciatori del Napoli per gli episodi di Razzismo che si sono verificati ieri – FOTO Dario Nardella, sindaco di Firenze, attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto scusarsi con Osimhen, Anguissa e Koulibaly per gli episodi di Razzismo che si sono verificati in occasione di Fiorentina-Napoli di ieri. Questo il suo messaggio: «Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dario, sindaco di Firenze, si è scusato con i calciatori delper gli episodi diche si sono verificati ieri –Dario, sindaco di Firenze, attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto scusarsi con Osimhen, Anguissa e Koulibaly per gli episodi diche si sono verificati in occasione didi ieri. Questo il suo messaggio: «Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri hai calciatori delallo stadio nonlae nonla, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la ...

