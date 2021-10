Razzismo Fiorentina Napoli, il comunicato viola: «Condanniamo questi episodi» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Razzismo Fiorentina Napoli, il club viola condanna con un lungo comunicato gli episodi avvenuti nella gara giocata al Franchi «La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di Razzismo avvenuti ieri nel corso della partita contro il Napoli. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ci ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della Società con il club ospite e con i calciatori vittime di cori vergognosi e intollerabili. Il Club viola ha già messo a disposizione della questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio possesso perché vengano individuati i colpevoli di questi inqualificabili cori. Una volta identificati dalle Istituzioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021), il clubcondanna con un lungogliavvenuti nella gara giocata al Franchi «Laesprime la più ferma e dura condanna per glidiavvenuti ieri nel corso della partita contro il. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ci ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della Società con il club ospite e con i calciatori vittime di cori vergognosi e intollerabili. Il Clubha già messo a disposizione della questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio possesso perché vengano individuati i colpevoli diinqualificabili cori. Una volta identificati dalle Istituzioni ...

