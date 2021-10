Razzismo Fiorentina Napoli, il club azzurro: «Non c’è spazio per la discriminazione» – FOTO (Di lunedì 4 ottobre 2021) Razzismo Fiorentina Napoli, il club azzurro condanna i cori all’indirizzo dei propri giocatori con un tweet – FOTO Il Napoli prende posizione contro il Razzismo. Con un tweet, il club azzurro ha condannato i cori arrivati all’indirizzo di Osimhen, Anguissa e Koulibaly dopo il fischio finale della gara vinta contro la Fiorentina al Franchi. Non c'è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere! #NoalRazzismo pic.twitter.com/gB2kp8z75o— Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 4, 2021 «Non c’è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere! #NoalRazzismo» ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021), ilcondanna i cori all’indirizzo dei propri giocatori con un tweet –Ilprende posizione contro il. Con un tweet, ilha condannato i cori arrivati all’indirizzo di Osimhen, Anguissa e Koulibaly dopo il fischio finale della gara vinta contro laal Franchi. Non c'èper ladi qualsiasi genere! #Noalpic.twitter.com/gB2kp8z75o— Official SSC(@ssc) October 4, 2021 «Non c’èper ladi qualsiasi genere! #Noal» ...

