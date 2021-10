Raggi: "Al ballottaggio niente indicazione di voto. Vigilerò sul nuovo sindaco" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle 22.17 Virginia Raggi si ripresenta davanti alla stampa. Alle spalle hai i parlamentari del M5s. Ma niente big: Roberto Fico, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono andati a festeggiare Gaetano Manfredi a Napoli. L'ormai ex sindaca ringrazia i cittadini. "Dopo cinque anni di attacchi personali a cui nessuno avrebbe resistito ho ottenuto poco meno di quanto hanno preso corazzate di centrodestra e centrosinistra. E' un lavoro importante". La grillina è pieno di risentimento. Legge un foglietto. "Ci sono tanti progetti grazie al lavoro fatto da me, come l'Expo che ho voluto io, grandi eventi in arrivo e progetti in corso. Mi sono accollata la parte più difficile. Chi viene dopo non ha scuse e noi vigileremo, il mio pensiero va alle periferie. Mi auguro che il nuovo sindaco mantenga le promesse. Vigileremo. Resto al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle 22.17 Virginiasi ripresenta davanti alla stampa. Alle spalle hai i parlamentari del M5s. Mabig: Roberto Fico, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono andati a festeggiare Gaetano Manfredi a Napoli. L'ormai ex sindaca ringrazia i cittadini. "Dopo cinque anni di attacchi personali a cui nessuno avrebbe resistito ho ottenuto poco meno di quanto hanno preso corazzate di centrodestra e centrosinistra. E' un lavoro importante". La grillina è pieno di risentimento. Legge un foglietto. "Ci sono tanti progetti grazie al lavoro fatto da me, come l'Expo che ho voluto io, grandi eventi in arrivo e progetti in corso. Mi sono accollata la parte più difficile. Chi viene dopo non ha scuse e noi vigileremo, il mio pensiero va alle periferie. Mi auguro che ilmantenga le promesse. Vigileremo. Resto al ...

