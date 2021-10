Questa roba nelle scuole, "Striscia" inchioda Roberto Speranza: mascherine, roba da matti nelle scuole (Di lunedì 4 ottobre 2021) Striscia la Notizia inchioda Roberto Speranza. Al centro ancora una volta le mascherine "non conformi" prodotti da FCA. Nella puntata del 4 ottobre il tg satirico di Canale 5 ha scoperto che qualche bugia sui dispositivi di protezione individuale rilasciate nelle scuole è stata detta. Non è vero infatti che negli istituti sono ancora in circolazione "solo due lotti" di mascherine difettose. In realtà, i dispositivi di FCA che Moreno Morello – dopo tantissime segnalazioni arrivate a Striscia la notizia – aveva fatto testare da più laboratori, fanno riferimento a due specifici tipi di prodotto. La quantità delle mascherine da ritirare dunque è diversa. La conferma in seguito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021)la Notizia. Al centro ancora una volta le"non conformi" prodotti da FCA. Nella puntata del 4 ottobre il tg satirico di Canale 5 ha scoperto che qualche bugia sui dispositivi di protezione individuale rilasciateè stata detta. Non è vero infatti che negli istituti sono ancora in circolazione "solo due lotti" didifettose. In realtà, i dispositivi di FCA che Moreno Morello – dopo tantissime segnalazioni arrivate ala notizia – aveva fatto testare da più laboratori, fanno riferimento a due specifici tipi di prodotto. La quantità delleda ritirare dunque è diversa. La conferma in seguito a ...

