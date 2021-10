QUELLI CHE IL LUNEDÌ: I FATTI DELLA SETTIMANA RILETTI CON HUMOR DA MIA CERAN, LUCA E PAOLO (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un nuovo show che nasce come spin-off serale di QUELLI che il Calcio. In uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4 ottobre, in prima serata, QUELLI che il LUNEDÌ, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mia CERAN, LUCA Bizzarri e PAOLO Kessisoglu, protagonisti di trentuno puntate in onda ogni LUNEDÌ dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira di LUCA e PAOLO e dalla professionalità di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche il suo ruolo di giornalista. Ogni ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un nuovo show che nasce come spin-off serale diche il Calcio. In uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4 ottobre, in prima serata,che il, il nuovo programma di Rai2 condotto da MiaBizzarri eKessisoglu, protagonisti di trentuno puntate in onda ognidalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira die dalla professionalità di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche il suo ruolo di giornalista. Ogni ...

