Quel grande vuoto lasciato da Facebook sul traffico complessivo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Davvero un grande vuoto lasciato sul traffico internet complessivo a livello mondiale. È Quello che si evince dai flussi della rete, negli Internet Exchange Point. È come se un grande pezzo di internet si fosse all’improvviso staccato e fosse scomparso. L’effetto si può notare da tante fonti. LEGGI ANCHE > Twitter trolla Facebook e dice “hello” letteralmente a tutti traffico internet senza Facebook, un vuoto subito dopo le 17.30 Subito dopo le 17.30, infatti, nell’andamento per picchi (spike) si è visto un clamoroso avvallamento che, attualmente, dura ancora. Questo ci dà l’idea di come servizi come Facebook, Instagram e WhatsApp stiano pervadendo le nostre esistenze. Un esempio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Davvero unsulinterneta livello mondiale. Èlo che si evince dai flussi della rete, negli Internet Exchange Point. È come se unpezzo di internet si fosse all’improvviso staccato e fosse scomparso. L’effetto si può notare da tante fonti. LEGGI ANCHE > Twitter trollae dice “hello” letteralmente a tuttiinternet senza, unsubito dopo le 17.30 Subito dopo le 17.30, infatti, nell’andamento per picchi (spike) si è visto un clamoroso avvallamento che, attualmente, dura ancora. Questo ci dà l’idea di come servizi come, Instagram e WhatsApp stiano pervadendo le nostre esistenze. Un esempio ...

