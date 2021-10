Qualità dell’aria | ecco perché le nuove linee guida dell’Oms sono molto importanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inquinamentoè attualmente responsabile di 7 milioni di morti premature nel mondo ogni anno. In Italia sarebbero circa 50mila, stando all’ultimo rapporto sulladell’Agenzia Europea per l’Ambiente. L’analisi di oltre 500 articoli scientifici condotta dalla stessa Oms – i cui risultatistati confrontati e valutati attraverso un accurato processo di peer-review effettuato anche da esperti esterni all’organizzazione – ha messo in evidenza che l’esposizione prolungata anche a bassi livelli di questi inquinanti costituisce un pericolo per la salute umana e che, di fatto, non esiste una soglia al di sotto della quale il rischio non aumenta. Sulla base di questi e di altri, altrettanto stringenti, elementi, il 22 settembre scorso l’Oms ha reso ...