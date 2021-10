Puidgemont torna in Sardegna | domani udienza per estradizione

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Legale: 'siamo certi resterà libero e tornerà a Bruxelles'. A Sassari sit - in di solidarietà. Clima positivo sul caso

SardiniaPost : ?? Carles Puidgemont ha lasciato Alghero ed è volato a Bruxelles per un impegno al Parlamento europeo, ma l'avvocato… -

SardiniaPost

Legale: 'siamo certi resterà libero e tornerà a Bruxelles'. A Sassari sit - in di solidarietà. Clima positivo sul casoil 30 ottobre di quattro anni fa per sottrarsi all'arresto disposto dalle autorità di Madrid, dopo il fallimento del tentativo indipendentista, aveva trovato riparo in Belgio rifiutandosi ...La Corte d'Appello di Sassari ha sospeso la decisione sull'arresto di Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano arrestato ad ...Legale: 'siamo certi resterà libero e tornerà a Bruxelles'. A Sassari sit-in di solidarietà. Clima positivo sul caso ...