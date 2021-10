Psg, prima sconfitta per i parigini: Pochettino disturbato dalla festa del Rennes (Di lunedì 4 ottobre 2021) prima sconfitta stagionale in campionato per il Paris Saint-Germain, superato 2-0 a Rennes. I tifosi di casa hanno festeggiato la storica vittoria al termine della gara in maniera molto rumorosa, facendo così tanto chiasso da disturbare il tecnico dei parigini, Maurico Pochettino, nel consueto appuntamento post gara con la stampa. L’argentino ha avuto infatti serie difficoltà a sentire le domande e anche la sua stessa voce, andando avanti nel suo compito con visibile fastidio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021)stagionale in campionato per il Paris Saint-Germain, superato 2-0 a. I tifosi di casa hanno festeggiato la storica vittoria al termine della gara in maniera molto rumorosa, facendo così tanto chiasso da disturbare il tecnico dei, Maurico, nel consueto appuntamento post gara con la stampa. L’argentino ha avuto infatti serie difficoltà a sentire le domande e anche la sua stessa voce, andando avanti nel suo compito con visibile fastidio. SportFace.

