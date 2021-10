Psg, oltre al danno anche la beffa: Pochettino disturbato da festa del Rennes (Di lunedì 4 ottobre 2021) I parigini sconfitti in campionato e il tecnico non riesce a parlare nel corso della conferenza stampa Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 ottobre 2021) I parigini sconfitti in campionato e il tecnico non riesce a parlare nel corso della conferenza stampa

Advertising

sportli26181512 : Psg, volo cancellato: la foto di Hakimi e Mbappé per terra al supermercato: La foto del giorno arriva da un superme… - razorback7851 : @Tractor220510 @Zelgadis265 Secondo me,oltre a questioni tecniche,tocca sempre ricordare il problema che lo allonta… - Ich_bin_Fuchs : Hey @PrimeVideoIT, in Inghilterra hanno fatto Serie/docu su Gerrard e sul ManCity, in Francia sul PSG e sulla @FFF,… - SN4IFUN : Mai come quest'anno in #Ligue1 i giochi sembrano già fatti, con un #PSG progettato per conquistare tutto ciò che c’… - 1987_Lorenza : @dgiorgio73 @silviajuve71 certo che me lo ricordo, mica sono passati 30 anni. Immobile non ha stoppato una palla in… -