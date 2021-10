Psg, Mbappé svela: “In estate ho chiesto di partire, ma ho accettato la decisione del club” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Kylian Mbappé ha finalmente svelato, in un’intervista rilasciata all’emittente francese Rmc Sport, quanto accaduto nella sessione estiva del mercato. “Ho chiesto di partire, perché dal momento in cui non volevo rinnovare il contratto, volevo che il club avesse un’indennità dal mio trasferimento, così da potersi permettere un sostituto forte – ha detto la stella dei parigini – . Il PSG mi ha dato tanto, sono sempre stato felice qui in questi quattro anni, e lo sono ancora. Volevo che tutti ne uscissero bene, e che la storia tra di noi finisse mano nella mano con un buon accordo. Ma ho accettato la loro decisione e ho fatto sapere al club che se avessero voluto che io rimanessi, sarei rimasto” “Hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte di ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Kylianha finalmenteto, in un’intervista rilasciata all’emittente francese Rmc Sport, quanto accaduto nella sessione estiva del mercato. “Hodi, perché dal momento in cui non volevo rinnovare il contratto, volevo che ilavesse un’indennità dal mio trasferimento, così da potersi permettere un sostituto forte – ha detto la stella dei parigini – . Il PSG mi ha dato tanto, sono sempre stato felice qui in questi quattro anni, e lo sono ancora. Volevo che tutti ne uscissero bene, e che la storia tra di noi finisse mano nella mano con un buon accordo. Ma hola loroe ho fatto sapere alche se avessero voluto che io rimanessi, sarei rimasto” “Hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Psg, Mbappé: 'Il club sapeva da luglio che volessi andare via' PARIGI (Francia) - La telenovela legata a Mbappé ha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i due club non ha trovato un punto d'incontro. La stella francese ha preferito non ...

Calciomercato, Mbappe scatenato: 'Voglio andare via, l'ho detto al PSG' Il fuoriclasse del PSG, che quest'anno forma un trio pazzesco con Messi e Neymar (a cui si aggiunge Di Maria), è uscito ufficialmente allo scoperto a proposito della sua volontà. Fino all'ultimo ...

PARIGI (Francia) - La telenovela legata a Mbappé ha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i due club non ha trovato un punto d'incontro. La stella francese ha preferito non ...
Il fuoriclasse del PSG, che quest'anno forma un trio pazzesco con Messi e Neymar (a cui si aggiunge Di Maria), è uscito ufficialmente allo scoperto a proposito della sua volontà. Fino all'ultimo ...