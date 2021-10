Proiezioni discordanti a Roma per la sfida a sindaco (Di lunedì 4 ottobre 2021) Proiezioni discordanti per la sfida a sindaco di Roma. Stando ai primi dati consolidati Swg - La7, il candidato del centrodestra Enrico Michetti raggiunge una percentuale del 31,8%. Roberto Gualtieri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021)per ladi. Stando ai primi dati consolidati Swg - La7, il candidato del centrodestra Enrico Michetti raggiunge una percentuale del 31,8%. Roberto Gualtieri ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Proiezioni discordanti a Roma per la sfida a sindaco. Swg,Michetti a 31,8%, Gualtieri al 24,1%.Opinio dà testa a te… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Proiezioni discordanti a Roma per la sfida a sindaco: (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Proiezioni discordan… - andfranchini : Proiezioni discordanti a #Roma per la sfida a sindaco - Ultima Ora - ANSA - MassimoBenesse1 : @lorepregliasco Incredibile che ci siano *proiezioni* così diverse. Ne ricordi altre così discordanti? - luigi_daniele : @wirko94 Ad ora le proiezioni sono discordanti tra un pareggio e un leggero vantaggio CDU. Alle 19 siamo live su tw… -