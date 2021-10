Probabili formazioni Italia-Spagna: Nations League 2021/2022 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Italia-Spagna, match della prima delle due semifinali della UEFA Nations League in programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano. Il Ct Roberto Mancini ha avuto le idee chiare in sede di convocazione: conferme per gli eroi dell’Europeo, con l’eccezione di Castrovilli e dell’infortunato Belotti. Dentro Pellegrini e Kean ma non Zaniolo. LA FORMAZIONE Italia – Spazio al 4-3-3 con Chiesa e Insigne nel tridente d’attacco ai lati di uno tra Raspadori e Kean, con lo juventino favorito. Defilata opzione falso nove. A centrocampo, Jorginho con Barella e Locatelli. LA FORMAZIONE Spagna – Luis Enrique perde Pedri per infortunio e non può contare su Morata per lo stesso motivo. Spazio a Ferran Torres falso nove. Le ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ledi, match della prima delle due semifinali della UEFAin programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano. Il Ct Roberto Mancini ha avuto le idee chiare in sede di convocazione: conferme per gli eroi dell’Europeo, con l’eccezione di Castrovilli e dell’infortunato Belotti. Dentro Pellegrini e Kean ma non Zaniolo. LA FORMAZIONE– Spazio al 4-3-3 con Chiesa e Insigne nel tridente d’attacco ai lati di uno tra Raspadori e Kean, con lo juventino favorito. Defilata opzione falso nove. A centrocampo, Jorginho con Barella e Locatelli. LA FORMAZIONE– Luis Enrique perde Pedri per infortunio e non può contare su Morata per lo stesso motivo. Spazio a Ferran Torres falso nove. Le ...

Advertising

sportnotizie24 : #Belgio-#Francia, le probabili formazioni: le scelte di Martinez e Deschamps - sportnotizie24 : #Italia-#Spagna, le probabili formazioni: semifinale di Nations League - blab_live : #SerieC, #PicernoCatania situazione scottante in casa etnea. Probabili formazioni, #pronostico e variazioni Index - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEC #JuveStabia Vs #Palermo è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie C che… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Tuttosport - Pescara-Reggiana, le probabili formazioni -