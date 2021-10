Presolana | è caccia all’imbrattatore della segnaletica in montagna

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La denuncia arriva da Claudio Ranza, presidente del Cai Clusone, che ha immortalato in una serie di fotografie tutti i cartelli che indicano i sentieri per laimbrattati con una scritta “Jamba81”. “Non mi piace fare il bacchettone, ma ogni tanto mi monta la rabbia: c’è una persona alla piace scribacchiare sui cartelli indicatori. Questi sono del percorso dal colleverso il passo degli Agnelli . Però pubblico, così magari qualcuno possa riconoscere la firma di questo vandalo e segnalare il nome. L’avessi colto sul fatto, prima gli facevo trasportare i 28 kg di materiale manutenzione rifugio che avevo nello zaino” Scrive Ranza sulla propria pagina Facebook. Ora si cerca chi ha imbrattato quei cartelli.

Qualcuno ha pensato bene di firmare con il proprio nome tutti i cartelli indicatori dei sentieri Cai del percorso dal colle verso il passo degli Agnelli