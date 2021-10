Premio Nobel della medicina. Ecco i vincitori (Di lunedì 4 ottobre 2021) David Julius ed Ardem Patapoutian sono i vincitori del Premio Nobel della medicina per le importanti scoperte sul tatto I due scienziati David Julius e Ardem Patapoutian hanno ricevuto il Premio Nobel della medicina, che va a premiare gli sforzi della ricerca sul senso del tatto e la percezione della temperatura. I due scienziati hanno scoperto come caldo, freddo ed impulsi meccanici attivano gli impulsi nervosi, che ci permettono di adattarci al mondo esterno. Nella motivazione del Premio vi è anche lo scopo di utilizzare queste scoperte per trattamenti su una vasta gamma di patologie, tra cui il dolore cronico. David Julius e Ardem Patapoutian sono stati premiati in maniera ... Leggi su zon (Di lunedì 4 ottobre 2021) David Julius ed Ardem Patapoutian sono idelper le importanti scoperte sul tatto I due scienziati David Julius e Ardem Patapoutian hanno ricevuto il, che va a premiare gli sforziricerca sul senso del tatto e la percezionetemperatura. I due scienziati hanno scoperto come caldo, freddo ed impulsi meccanici attivano gli impulsi nervosi, che ci permettono di adattarci al mondo esterno. Nella motivazione delvi è anche lo scopo di utilizzare queste scoperte per trattamenti su una vasta gamma di patologie, tra cui il dolore cronico. David Julius e Ardem Patapoutian sono stati premiati in maniera ...

