Premier League | il punto | il Chelsea torna al comando | lo United non sa più vincere

(Di lunedì 4 ottobre 2021), la squadra di Tuchel in vetta alla classifica grazie al pari tra Liverpool e City. La sintesi della settima giornata La settima giornata diha visto il sorpasso in testa delai danni di Liverpool e Manchester City. I Blues riscattano le due sconfitte consecutive tra campionato e Championse, grazie al 3-1 ai danni del Southampton, comandano solitari a quota 16 punti. Le due rivali si fermano nel big match di Anfield sul 2-2, con Foden e De Bruyne che riprendono due volte gli uomini di Klopp, portatisi in vantaggio prima con Manè e poi con Salah. Dietro continua a nonil Manchester, bloccato tra le mura amiche dall’Everton, che tallona i Red Devils per il quarto posto, mentre il ...

Tornerà a suonare il campanello in Inghilterra dopo aver importato il 'dilly - ding dilly - dong' in Italia. Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Watford, e ritrova un pezzo di ...Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la classifica delle 98 squadre che militano nei cinque grandi campionati (, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) tenendo conto del ...L'ex allenatore del Napoli, Claudio Ranieri, dopo una prima esperienza in Premier League al Leicester, torna ad allenare in Inghilterra.Il Watford ha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni di Claudio Ranieri in un modo assai speciale, con un video emozionale ...