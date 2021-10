Porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021: ospiti e streaming (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021. Alla conduzione, ovviamente, Bruno Vespa. Lo storico talk politico prenderà il posto della terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 andata in onda ieri, 3 ottobre. La quarta puntata della fiction di Rai 1 riprenderà con la sua consueta programmazione dalla prossima settimana. Ma quali saranno gli ospiti di porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021? La lista di opinionisti che prenderanno parte alla puntata Speciale di stasera ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 4 ottobre, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda. Alla conduzione, ovviamente, Bruno Vespa. Lo storico talk politico prenderà il posto della terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 andata in onda ieri, 3 ottobre. La quarta puntata della fiction di Rai 1 riprenderà con la sua consueta programmazione dalla prossima settimana. Ma quali saranno glidi? La lista di opinionisti che prenderanno parte alla puntatadi stasera ...

Advertising

chetempochefa : 'Quando la paura è una paura ingiustificata, e ci porta a omettere delle pratiche... bisogna fare qualcosa. Noi spe… - disinformatico : Puntualmente l'ignoranza e l'incompetenza del giornalismo si manifestano a ogni notizia urgente. 'Ultraleggero' è… - LegaSalvini : OGGI VAI A VOTARE E SCEGLI LA LEGA! #oggivotoLega Porta con te anche un indeciso, il vostro voto fa la differenza!… - santasa99 : RT @MicheleTossani: ...ad oggi #Dzeko non sembra risentire di questo lavoro a molti metri dalla porta avversaria, avendo realizzato 6 reti… - TVTips_official : #AlRawabiSchoolforGirls ha debuttato in sordina ad agosto su @NetflixIT e per noi se n'è parlato troppo poco. Un po… -