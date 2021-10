Ponte Industria, architetto Rosi: bene Anzaldi, chiamiamolo Ponte delle Donne (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Reputo ottima la proposta dell’on. Anzaldi che dimostra particolare sensibilità per le Donne romane che persero la vita nell’eccidio nazista del 7 aprile 1944”. Lo dichiara al sito Vigilanza.tv Claudio Rosi, urbanista e architetto, a proposito della proposta lanciata dal deputato di Italia Viva Michele Anzaldi di intitolare il Ponte dell’Industria di Roma al gruppo di Donne lì fucilate dai tedeschi il 7 aprile del 1944. “La proposta – spiega – darebbe un nuovo significato storico a un Ponte il cui nome, per varie ragioni, è divenuto obsoleto. Il Ponte dell’Industria nacque come Ponte ferroviario sul quale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Reputo ottima la proposta dell’on.che dimostra particolare sensibilità per leromane che persero la vita nell’eccidio nazista del 7 aprile 1944”. Lo dichiara al sito Vigilanza.tv Claudio, urbanista e, a proposito della proposta lanciata dal deputato di Italia Viva Micheledi intitolare ildell’di Roma al gruppo dilì fucilate dai tedeschi il 7 aprile del 1944. “La proposta – spiega – darebbe un nuovo significato storico a unil cui nome, per varie ragioni, è divenuto obsoleto. Ildell’nacque comeferroviario sul quale ...

