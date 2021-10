Ponte di ferro, nella perizia sul rogo anche la foto di un fornelletto a gas del clochard (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si indaga per incendio colposo. Sarebbero partite da un giaciglio presente sotto la struttura le fiamme che hanno coinvolto il Ponte dell’Industria, per i romani il Ponte di ferro, nel quartiere Ostiense. Vittima di un potente rogo nella notte tra sabato e domenica. Nell’informativa inviata ai pm della Procura di Roma dalle forze dell’ordine sono allegate alcune immagini significative. Ponte di ferro, spunta la foto del fornelletto a gas Nelle quali si vede un fornelletto a gas da cui potrebbe essere partito l’incendio. Il Ponte ottocentesco potrebbe essere andato giù probabilmente per un fuoco acceso da uno dei tanti barboni accampati sotto la struttura. Un rogo causato dal degrado e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si indaga per incendio colposo. Sarebbero partite da un giaciglio presente sotto la struttura le fiamme che hanno coinvolto ildell’Industria, per i romani ildi, nel quartiere Ostiense. Vittima di un potentenotte tra sabato e domenica. Nell’informativa inviata ai pm della Procura di Roma dalle forze dell’ordine sono allegate alcune immagini significative.di, spunta ladela gas Nelle quali si vede una gas da cui potrebbe essere partito l’incendio. Ilottocentesco potrebbe essere andato giù probabilmente per un fuoco acceso da uno dei tanti barboni accampati sotto la struttura. Uncausato dal degrado e ...

