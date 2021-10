PNRR, Gruppo Cassa Centrale sostiene imprese beneficiarie (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Entra ufficialmente nel vivo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento realizzato dal Governo italiano in attuazione del Programma Europeo Next Generation EU, che come ormai noto, con un ammontare complessivo pari a 235 miliardi di euro, vede l’Italia primo beneficiario delle risorse stanziate tra tutti gli stati membri. Sempre essenziale, mai come in questo momento, diventa ancor più fondamentale il ruolo delle Banche, chiamate ad essere il riferimento per le imprese, stimolando la domanda di investimento e favorendo l’accesso ai fondi anche tramite attività di advisory. Potranno inoltre sostenere finanziariamente le filiere produttive favorendo l’adozione di politiche ‘ESG driven’ che guideranno la transizione green. Proprio in quest’ottica, con l’obiettivo di sostenere le imprese che accederanno agli interventi del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Entra ufficialmente nel vivo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento realizzato dal Governo italiano in attuazione del Programma Europeo Next Generation EU, che come ormai noto, con un ammontare complessivo pari a 235 miliardi di euro, vede l’Italia primo beneficiario delle risorse stanziate tra tutti gli stati membri. Sempre essenziale, mai come in questo momento, diventa ancor più fondamentale il ruolo delle Banche, chiamate ad essere il riferimento per le, stimolando la domanda di investimento e favorendo l’accesso ai fondi anche tramite attività di advisory. Potranno inoltre sostenere finanziariamente le filiere produttive favorendo l’adozione di politiche ‘ESG driven’ che guideranno la transizione green. Proprio in quest’ottica, con l’obiettivo di sostenere leche accederanno agli interventi del ...

Advertising

AgenziaOpinione : CCB – CASSA CENTRALE BANCA * CREDITO: « IL GRUPPO SOSTIENE LE IMPRESE BENEFICIARIE DEL PNRR, IL PLAFOND È DI 1 MILI… - ghibbli : RT @SIMEST_IT: #PNRR: #SIMEST, via libera ai nuovi #finanziamenti per l’#internazionalizzazione con le risorse del programma #NextGeneratio… - ferpress : “The Young Hope”: confronto con i protagonisti del #PNRR. Ospite l’Ad del Gruppo FS Ferraris - Ferpress - romedispatch : RT @SIMEST_IT: .@PSalzano :'Il lancio del nuovo #Fondo394 - che #SIMEST gestisce per conto di @ItalyMFA - è uno dei primi progetti del #PNR… - romedispatch : RT @SIMEST_IT: .@Mauro__Alfonso :“Grazie alle risorse del #PNRR abbiamo rivoluzionato l’operatività dei nostri #finanziamenti per l’#intern… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Gruppo PNRR, Gruppo Cassa Centrale sostiene imprese beneficiarie In Cassa Centrale - chiarisce la nota - "sarà la Direzione Crediti a coordinare con ruolo proattivo tutte le attività del Gruppo inerenti il PNRR. Specialisti della materia supporteranno, anche ...

Crisi del sistema sanitario, Pastorino (Linea Condivisa): "Serve urgente programmazione di assunzioni" La soluzione, per il gruppo consiliare Linea condivisa, è chiara e semplice: è necessario ... i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) se non indirizzati proprio in ...

PNRR, Gruppo Cassa Centrale sostiene imprese beneficiarie Teleborsa PNRR, Gruppo Cassa Centrale sostiene imprese beneficiarie (Teleborsa) - Entra ufficialmente nel vivo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento realizzato dal Governo italiano in attuazione del Programma Europeo Next Generation EU, che come orm ...

Ccb: sostiene imprese beneficiarie del Pnrr con un plafond di 1 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Il cda di Cassa Centrale Banca ha deliberato lo stanziamento di un plafond pari a 1 miliardo di euro al fine di sostenere le imprese che accederanno a ...

In Cassa Centrale - chiarisce la nota - "sarà la Direzione Crediti a coordinare con ruolo proattivo tutte le attività delinerenti il. Specialisti della materia supporteranno, anche ...La soluzione, per ilconsiliare Linea condivisa, è chiara e semplice: è necessario ... i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () se non indirizzati proprio in ...(Teleborsa) - Entra ufficialmente nel vivo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento realizzato dal Governo italiano in attuazione del Programma Europeo Next Generation EU, che come orm ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Il cda di Cassa Centrale Banca ha deliberato lo stanziamento di un plafond pari a 1 miliardo di euro al fine di sostenere le imprese che accederanno a ...