Pioggia | vento e mareggiate Dopo il nubifragio in Liguria il maltempo investirà le altre regioni Ecco dove e quando

Advertising

Martina67540144 : RT @riky7372: Oggi camminavo sotto la pioggia e un collega mi chiede se voglio un ombrello. Gli ho risposto 'no, mi piace la pioggia' mentr… - Carloschweigko9 : I giorni sugli orli dove anche il vento ha smesso di gridare. Il rumore trasparente della pioggia, distante,in un m… - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 23.3ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 19.4km/h, #Press. 1011.6hPa - Morteronemeteo : 05:16PM Temp. 11.7°C WiCh. 11.7°C Hum. 98? | Vento NNE Vel. 0.0 max. 0.0km/h. Pioggia tot.0.00mm. Barom. 1023.50hPa | eV-Now! | Eolo - MeteoParisi : Ora 2021-10-04 17:09:30 Temperatura 25.4 °C Umidita' 60.0 % Punto di rugiada 17.1°C Temperatura percepita 27.3 °C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vento

La Repubblica

NUOVO RECORD NAZIONE DICADUTA IN 6 ORE, BEN 496 MILLIMETRI 'Spetta ancora alla Liguria il primato diaccumulata nell'arco di solo sei ore. Nel pomeriggio, infatti, la stazione dell'...... con le auto sommerse dallae i bus che dalle immagini diffuse sui social diventano 'barche'...idraulico a partire dalle ore 18 e prosegue l'allerta gialla (ordinaria) per temporali e...Piogge record quelle che stanno interessando la Liguria, dove nel Savonese sono caduti quasi 500 litri di pioggia in solo 6 ore. Il maltempo, purtroppo, proseguirà e investirà tutta ...La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di color arancione per criticità idrogeologica e idraulica a causa delle forti piogge e temporali previsti ...