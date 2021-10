Pil | Visco “Crescita 6% possibile ma dipende da vaccinazioni”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Quest’anno unadel Pil al 6% è piu o meno un ordine di grandezza, ma tuttoda come il piano di vaccinazione si affermerà nel corso dei prossimi mesi”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, intervenendo al Made in Italy summit 2021.inoltre ha sottolineato come “la digitalizzazione dell’economia sia stata molto incentivata dalla pandemia” ma che siamo ancora “indietro se paragonati a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda gli operatori più piccoli. Esiste un ritardo che va colmato”, ha sottolineato, spiegando come “l’hub milanese della banca centrale cerchi proprio di stimolare in questo senso le iniziative e di indirizzarle in modo corretto”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.