Pietrelcina, non c’è stata competizione: Mazzone è il nuovo sindaco (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Non c’è stata storia, da vicesindaco a primo cittadino alla fine della tornata elettorale. Salvatore Mazzone si prende la fascia tricolore con un plebiscito: 80,80% con 1603 preferenze. Abbondantemente staccato l’antagonista Alessio Scocca che non è andato oltre il 19,20%, che si traduce in 381 voti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Non c’èstoria, da vicea primo cittadino alla fine della tornata elettorale. Salvatoresi prende la fascia tricolore con un plebiscito: 80,80% con 1603 preferenze. Abbondantemente staccato l’antagonista Alessio Scocca che non è andato oltre il 19,20%, che si traduce in 381 voti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Pietrelcina, non c'è stata competizione: #Mazzone è il nuovo #Sindaco ** - Zone1543 : @gianpaolag18 Beh non solo Brosio ma pensate dall'avvocaticchio APPULANO - gran devoto di San Pio da Pietrelcina… - Paola7460 : RT @CiaoKarol: Padre Pio ti dice: ‘Coraggio, coraggio!’ Supplica per ottenere grazie e favori oggi, 5 ottobre 2021: Un nuovo giorno in comp… - CiaoKarol : Padre Pio ti dice: ‘Coraggio, coraggio!’ Supplica per ottenere grazie e favori oggi, 5 ottobre 2021: Un nuovo giorn… - AnnaAurora73 : Cerca di non inquietare la tua Anima davanti al triste spettacolo dell‘ingiustizia Umana, che ha anche un valore n… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietrelcina non Arezzo, biglietto al posto della croce di Padre Pio bruciata: "Non mettete più niente qui" Corriere di Arezzo Imperia, giovedì 7 ottobre chiusi gli uffici di Rivieracqua Imperia. Giovedì 7 ottobre gli uffici di Imperia di via S. Pio di Pietrelcina di Rivieracqua s.c.p.a. resteranno chiusi per tutta la giornata. «Tale esigenza trova ragione in inderogabili aggiornament ...

Promozione – Pietrelcina, i derby portano bene: battuto anche il Puglianello Prima il successo all’esordio contro il Ponte, poi ieri altri tre punti ma stavolta contro il Puglianello. E’ proprio il caso di dire che per il Pietrelcina i derby portano bene. Il team di mister Cat ...

Imperia. Giovedì 7 ottobre gli uffici di Imperia di via S. Pio di Pietrelcina di Rivieracqua s.c.p.a. resteranno chiusi per tutta la giornata. «Tale esigenza trova ragione in inderogabili aggiornament ...Prima il successo all’esordio contro il Ponte, poi ieri altri tre punti ma stavolta contro il Puglianello. E’ proprio il caso di dire che per il Pietrelcina i derby portano bene. Il team di mister Cat ...