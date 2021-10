Pd: Letta, 'unità dem motivo nostro successo, destra divisa' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Da 6 mesi il Pd è un partito unito. Ed è questo il motivo del nostro successo. La divisione è a destra". Così Enrico Letta a Tg2 Post. "L'unità del Pd è la chiave per costruire un'alleanza più larga". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Da 6 mesi il Pd è un partito unito. Ed è questo ildel. La divisione è a". Così Enricoa Tg2 Post. "L'del Pd è la chiave per costruire un'alleanza più larga".

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'unità dem motivo nostro successo, destra divisa'... - MauroPittorra : RT @Apndp: #Letta:'È una vittoria dell' -Unità #pd (te la raccomando) -Unità csx (peggio mi sento) -Unità #italia(e come no) Siamo tornati… - NicolaSabbion : RT @Apndp: #Letta:'È una vittoria dell' -Unità #pd (te la raccomando) -Unità csx (peggio mi sento) -Unità #italia(e come no) Siamo tornati… - susanna_riva : RT @PamelaFerrara: Secondo Letta i risultati delle #Elezionicomunali2021 dipendono dall'unità della coalizione di centrosinistra. Non dai c… - S1973As : RT @Apndp: #Letta:'È una vittoria dell' -Unità #pd (te la raccomando) -Unità csx (peggio mi sento) -Unità #italia(e come no) Siamo tornati… -