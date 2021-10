Patente nautica | servono nuovi esami | ecco cosa cambia

Advertising

InsdataInter : RT @Corriere: Nuova patente nautica, come cambiano gli esami: quiz, prove pratiche e carteggio, le n... - TerrinoniL : Nuova patente nautica, come cambiano gli esami: quiz, prove pratiche e carteggio, le novità - Luciano06815942 : RT @CriticaScient: @Smartitina -Posso noleggiare una bicicletta? -Certo. -Ho portato la patente nautica. -Ha fatto bene a portarla. #greenp… - NCicuta : RT @CriticaScient: @Smartitina -Posso noleggiare una bicicletta? -Certo. -Ho portato la patente nautica. -Ha fatto bene a portarla. #greenp… - Martina95190659 : RT @CriticaScient: @Smartitina -Posso noleggiare una bicicletta? -Certo. -Ho portato la patente nautica. -Ha fatto bene a portarla. #greenp… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente nautica

Corriere della Sera

Gli amanti di mare e barche dovranno prepararsi ad una piccola rivoluzione per l'acquisizione della nuova: bisognerà sostenere nuovi esami come stabilito dal decreto del 10 agosto 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre. Ecco cosa cambia Da nuovi quiz sulla navigazione a ...... ogni ragazzo sarà accompagnato da un genitore che guiderà il veicolo (è richiestadi guida)...00 - 19:00 Mare senza barriere! Marco CaraniProve a mare ed escursioni lungo la costa ...Importanti novità relative ai quiz ed alle prove pratiche per chi vuole conseguire la patente nautica: ecco cosa ha stabilito il nuovo decreto del governo ...Cambiano le modalità d'esame per il conseguimento della patente nautica. Lo ha comunicato l'associaz ...