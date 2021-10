Ottobre rosa: ecco quello che puoi fare per sostenere la ricerca contro i tumori femminili (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il colore ufficiale del mese di ottobre non è il marrone delle castagne o il grigio della nebbia, ma il rosa: ottobre, infatti, è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Un intero mese “rosa”, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il colore ufficiale del mese di ottobre non è il marrone delle castagne o il grigio della nebbia, ma il rosa: ottobre, infatti, è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Un intero mese “rosa”, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci.

tusciaweb : Ottobre mese rosa per la prevenzione: ecografia mammaria a 40 euro Viterbo - sponsorizzato - La prevenzione gioca… - luigicaroppo : Ci giochiamo tutte le partite E non partiamo battuti È già un successo a inizio ottobre Battuta d'arresto contro u… - SulPanaro : San Prospero, l'”Ottobre rosa” è dedicato a Fraintesa - NumerINTERi : Attenti a dare l'#Atalanta fuori dai giochi. Come noi, è una squadra molto fisica che entrerà a regime da novembre/… - TelemiaLaTv : Locri : Il 6 ottobre la Fondazione Zappia accoglie l’inaugurazione dell’anno scolastico con la premiazione della b… -