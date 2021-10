Ospedale Bambin Gesù: tre su dieci immunodepressi non rispondono al vaccino, sì a terza dose (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Tre pazienti immunodepressi su dieci non rispondono al vaccino anti SARS-CoV-2 e sette su dieci sviluppano anticorpi e linfociti specifici contro il virus, soprattutto dopo la seconda dose, ma in quantità inferiori rispetto alle persone sane”. Il dato emerge da 3 studi condotti dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù su 3 diverse categorie vulnerabili: pazienti affetti da immunodeficienza primitiva, pazienti sottoposti a trapianto di cuore/polmone e un gruppo con trapianto di fegato/rene. I risultati indicano la necessità di accrescere il livello di protezione dei più fragili con dosi di richiamo e confermano ulteriormente la sicurezza dei vaccini anti-COVID: nessuna reazione avversa significativa. Così in un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Tre pazientisunonalanti SARS-CoV-2 e sette susviluppano anticorpi e linfociti specifici contro il virus, soprattutto dopo la seconda, ma in quantità inferiori rispetto alle persone sane”. Il dato emerge da 3 studi condotti dai ricercatori dell’Pediatricosu 3 diverse categorie vulnerabili: pazienti affetti da immunodeficienza primitiva, pazienti sottoposti a trapianto di cuore/polmone e un gruppo con trapianto di fegato/rene. I risultati indicano la necessità di accrescere il livello di protezione dei più fragili con dosi di richiamo e confermano ulteriormente la sicurezza dei vaccini anti-COVID: nessuna reazione avversa significativa. Così in un ...

