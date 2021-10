Oltre il bla, bla, bla su infortuni e morti sul lavoro (Di lunedì 4 ottobre 2021) La raffica di omicidi dolosi o colposi sul lavoro avvenuti negli ultimi giorni ha prodotto un affastellarsi di proposte già parzialmente in incubazione: pene più severe, sospensione dell’attività, patente a punti, database comuni tra enti, assunzioni d’ispettori, commissioni lavoratori/aziende, certificazioni esimenti, formazione continua… È APPREZZABILE la buona volontà dei diversi soggetti ma occorre segnalare anche le ombre che si nascondono dietro queste proposte. Partiamo da un evento specifico: i due lavoratori morti per asfissia all’Humanitas di Pieve Emanuele. Da quanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 4 ottobre 2021) La raffica di omicidi dolosi o colposi sulavvenuti negli ultimi giorni ha prodotto un affastellarsi di proposte già parzialmente in incubazione: pene più severe, sospensione dell’attività, patente a punti, database comuni tra enti, assunzioni d’ispettori, commissioni lavoratori/aziende, certificazioni esimenti, formazione continua… È APPREZZABILE la buona volontà dei diversi soggetti ma occorre segnalare anche le ombre che si nascondono dietro queste proposte. Partiamo da un evento specifico: i due lavoratoriper asfissia all’Humanitas di Pieve Emanuele. Da quanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

