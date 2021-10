Olimpiadi Pechino 2022, l’organizzazione: “Bolla sarà più rigida di quella a Tokyo” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si è messa in moto da tempo la macchina organizzativa dell’Olimpiade Invernale di Pechino 2022. Gli organizzatori hanno ammesso di essere “fortemente sotto pressione” a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Sono giorni di prove e nelle prossime settimane sono in programma i ‘test event’ per provare i vari impianti dove poi si svolgeranno le gare dei Giochi. Nel briefing di oggi Yao Hui, responsabile del settore ‘venues’, ha ribadito che tutti coloro che faranno parte della ‘famiglia olimpica’, atleti e giornalisti compresi, che non sono ancora vaccinati o che non avranno completato la vaccinazione, dovranno obbligatoriamente osservare una quarantena di 21 giorni dopo il loro ingresso in Cina. Non sono previste esenzioni di alcun tipo. “Ci aspettiamo l’arrivo di almeno duemila persone tra atleti, tecnici, dirigenti vari e media – ha detto Yao ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si è messa in moto da tempo la macchina organizzativa dell’Olimpiade Invernale di. Gli organizzatori hanno ammesso di essere “fortemente sotto pressione” a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Sono giorni di prove e nelle prossime settimane sono in programma i ‘test event’ per provare i vari impianti dove poi si svolgeranno le gare dei Giochi. Nel briefing di oggi Yao Hui, responsabile del settore ‘venues’, ha ribadito che tutti coloro che faranno parte della ‘famiglia olimpica’, atleti e giornalisti compresi, che non sono ancora vaccinati o che non avranno completato la vaccinazione, dovranno obbligatoriamente osservare una quarantena di 21 giorni dopo il loro ingresso in Cina. Non sono previste esenzioni di alcun tipo. “Ci aspettiamo l’arrivo di almeno duemila persone tra atleti, tecnici, dirigenti vari e media – ha detto Yao ...

