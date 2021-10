Occhiuto governerà la Calabria. Sala riconfermato a Milano. A Roma Michetti e Gualtieri andranno al ballottaggio. Letta vince a Siena (Di lunedì 4 ottobre 2021) Occhiuto governerà la Calabria. Sala riconfermato a Milano. A Roma Michetti e Gualtieri andranno al ballottaggio. Letta vince le suppletive di Siena e Casu quelle di Roma. Questa la fotografia delle principali sfide dell’election day del 3 e 4 ottobre (leggi l’articolo). Secondo la II proiezione Swg per La7 (qui la prima) sul voto nei principali comuni e in Calabria. A Roma Enrico Michetti al 31.4%, Roberto Gualtieri al 25,9, Virginia Raggi al 20.10, Carlo Calenda al 18.40 con una copertura del 21%. Milano: Giuseppe Sala al 57% nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 ottobre 2021)la. Aalle suppletive die Casu quelle di. Questa la fotografia delle principali sfide dell’election day del 3 e 4 ottobre (leggi l’articolo). Secondo la II proiezione Swg per La7 (qui la prima) sul voto nei principali comuni e in. AEnricoal 31.4%, Robertoal 25,9, Virginia Raggi al 20.10, Carlo Calenda al 18.40 con una copertura del 21%.: Giuseppeal 57% nella ...

Un voto locale mai così nazionale: la posta in gioco La posta in gioco è in realtà molto alta: riguarda sì chi governerà le grandi città italiane nei ... Il centrodestra candida unito Roberto Occhiuto. Vince chi prende un voto in più al primo turno. ...

