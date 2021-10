Nuove incursioni aeree cinesi su Taiwan | 56 in un giorno | è record Usa | “Provocatorie” Pechino | “Pronti a tutto contro indipendenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La Cina adotterà tutte le misure necessarie per schiacciare qualsiasi tentativo di “di”. È con questo messaggio lanciato dalla portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, checommenta il nuovo picco di tensione tra la Repubblica Popolare e la piccola isola. L’aviazione cinese ha infatti effettuato una nuova maxi incursione nei cieli dei vicini inviando oggi 56 aerei militari che hanno violato la zona di identificazione aerea dell’isola, come riferito dal ministero della Difesa di Taipei che ha aggiunto come dal primo ottobre,della festa nazionale della Repubblica Popolare, la Cina abbia costantemente aumentato la pressione militare sull’isola che considera come parte “inalienabile” del suo territorio, destinata alla riunificazione anche con l’uso della forza, se necessario. ...