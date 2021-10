Notizia da Paolo Bargiggia | novità su Insigne e il Tottenham

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “A Firenze il Napoli ha portato a casa una partita difficile. Rivoluzionata dalla mentalità di Italiano, la Fiorentina è durata solo un tempo e il Napoli è riuscito con esperienza all’allungo. Illuminato e vincente, questo gruppo di Spalletti. Ed è un po’ la vittoria di De Laurentiis, in più occasioni criticato, perché nel giro di due anni è riuscito a ricreare una squadra dopo il triennio sarrista. Aveva perso un sacco di elementi preziosi, come Jorginho, Allan, Hamsik, Reina, Albiol, lo stesso Higuain. Senza massacrare il bilancio, va dato onore al merito al patron del Napoli, che nello scenario pandemico non si è fatto trovare impreparato – queste le parole disu 1 Station Radio –. Se togli Osimhen – continua il noto giornalista -, il Napoli non ha fatto investimenti chissà quanto onerosi. Il club è in testa alla classifica e, nel ...