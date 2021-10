"Non c'è spazio per la discriminazione": nota ufficiale della SSC Napoli contro il razzismo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Episodio tristissimo ieri a Firenze: dopo la sfida vinta dal Napoli contro la Fiorentina, i tifosi viola hanno chiamato "scimmia" e ululato a Koulibaly, Anguissa ed Osimhen per il colore della loro pelle. Il razzismo è purtroppo una piaga ancora presente e radicata negli stadi italiani. FOTO IMAGO La Fiorentina si è già scusata pubblicamente con una nota sul proprio sito ufficiale. La società azzurra, con un post su Twitter, ha denunciato l'accaduto e mostrato vicinanza e sostegno ai suoi calciatori e non solo: "Non c'è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere! #Noalrazzismo" Non c'è spazio per la discriminazione di qualsiasi genere! #Noalrazzismo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Episodio tristissimo ieri a Firenze: dopo la sfida vinta dalla Fiorentina, i tifosi viola hanno chiamato "scimmia" e ululato a Koulibaly, Anguissa ed Osimhen per il coloreloro pelle. Ilè purtroppo una piaga ancora presente e radicata negli stadi italiani. FOTO IMAGO La Fiorentina si è già scusata pubblicamente con unasul proprio sito. La società azzurra, con un post su Twitter, ha denunciato l'accaduto e mostrato vicinanza e sostegno ai suoi calciatori e non solo: "Non c'èper ladi qualsiasi genere! #Noal" Non c'èper ladi qualsiasi genere! #Noal...

